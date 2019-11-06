Kamyon kayalıklara çarptı, sürücü öldü

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde parke taşı yüklü kamyonun kontrolden çıkıp kayalıklara çarptığı kazada sürücü Veli Coşkun (27), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 06.00 sıralarında D-400 karayolu Kaş- Fethiye geçişinde meydana geldi. Veli Coşkun'un kullandığı parke taşı yüklü 07 N 9914 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayalıklara çarptı.Kazada ağır yaralanan Veli Coşkun, çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Veli Coşkun kurtarılamadı.