Son Dakika Haberleri: Kamyon kayalıklara çarptı, sürücü öldü
Son Dakika Güncel Kamyon kayalıklara çarptı, sürücü öldü

Kamyon kayalıklara çarptı, sürücü öldü

6 saat önce

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde parke taşı yüklü kamyonun kontrolden çıkıp kayalıklara çarptığı kazada sürücü Veli Coşkun (27), yaşamını yitirdi.

Kamyon kayalıklara çarptı, sürücü öldü, System.String[]

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde parke taşı yüklü kamyonun kontrolden çıkıp kayalıklara çarptığı kazada sürücü Veli Coşkun (27), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 06.00 sıralarında D-400 karayolu Kaş- Fethiye geçişinde meydana geldi. Veli Coşkun'un kullandığı parke taşı yüklü 07 N 9914 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayalıklara çarptı.

Kazada ağır yaralanan Veli Coşkun, çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Veli Coşkun kurtarılamadı.


Devlet Hastanesi, D-400 Karayolu, Fethiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:37 Kaynak: DHA
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