Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi - Son Dakika

Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi

Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı kamyon kazasına giden itfaiye aracı da şarampole devrildi.

Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi, System.String[]

Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı kamyon kazasına giden itfaiye aracı da şarampole devrildi.

Kaza, Elazığ'ın Keban ilçesi ile Malatya'nın Arapgir ilçesi sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 ACE 216 plakalı hırdavat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Aracın içinde bulunan 2 kişi yaralandı.Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık,jandarma ,AFAD,UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ancak İtfaiye ekibinin bulunduğu araç, pala çöpü deresi mevkiinde freni boşalması sonucu şarampole devrildi.Kazadan itfaiye erleri yara almadan kurtuldu.

Diğer kazada ekipler tarafından araçtan çıkarılan 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi
Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi
Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi
Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi
Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi
Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi
Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi
Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi

Malatya, İtfaiye, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 20:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi - Son Dakika

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