Kamyonuyla cenaze namazı kılanların arasına dalan şoför kendini böyle savundu - Son Dakika

Kamyonuyla cenaze namazı kılanların arasına dalan şoför kendini böyle savundu

Son Güncelleme: 11.09.2023 12:29

Kahramanmaraş'ta cenaze namazı için toplananların arasına dalan ve 6 kişinin ölümüne neden olan kamyonun şoförü savcılıktaki ifadesinde "Ben kamyonun yönünü değiştirdim, durunca da yan yattı. Eğer kamyonun yönünü değiştirmeseydim, çok daha vahim sonuçlar olurdu" dedi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına girerek 6 kişinin ölümüne, 24 kişinin de yaralanmasına neden olan kamyonun şoförü Cengiz Aksu'dan (45) sonra şirket sahibi İ.A. da tutuklandı. Cengiz Aksu'nun savcılıktaki ifadesinde, "Ben kamyonun yönünü değiştirdim, durunca da yan yattı. Eğer kamyonun yönünü değiştirmeseydim çok daha vahim sonuçlar olurdu" dedi.

AKMYON ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde cumartesi günü Cengiz Aksu'nun kontrolünü yitirdiği 27 AKZ 728 plakalı kamyon Kavaklı Mezarlığı'nda cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldı. Kazada, 6 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. Kazanın ardından kamyon şoförü Cengiz Aksu gözaltına alınıp dün tutuklandı.

Cenaze namazı kılanların arasına dalan kamyonun şoförü kendini böyle savundu

ŞİRKET SAHİBİ İLE YETKİLİLER SERBEST

Soruşturma kapsamında Aksu'nun çalıştığı şirketin sahibi İ.A. ile yetkilileri M.S., K.G. ve M.A.A. da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.A. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alındıktan sora serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden şirket sahibi İ.A. tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Cenaze namazı kılanların arasına dalan kamyonun şoförü kendini böyle savundu

"FRENE BASTIM, KAMYON KAYDI"

Bu arada Cengiz Aksu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kaza nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen Aksu, "Kahramanmaraş'tan yük yükledim. Darıovası'nın oraya geldiğimde Andırın yolu üzerinde çok kalabalık vardı. Dikkatli şekilde döndüm, döndüğümde arabalar vardı. Daha sonra virajı döndüğümde kalabalık gördüm, aramızda 10 metre yoktu. Frene bastım, kamyon kaydı, insanlar kaçışmaya başladı ve bu panik sırasında insanlar birbirlerini sıkıştırdı. Ben kamyonun yönünü değiştirdim, durunca da yan yattı. Eğer kamyonun yönünü değiştirmeseydim, çok daha vahim sonuçlar olurdu" dedi.

Cenaze namazı kılanların arasına dalan kamyonun şoförü kendini böyle savundu

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Mustafa Güzeloğlu (65), Osman Önsel (49), Halil Önsel (70), Mehmet Peksoy (72), Tahir Temiz (73) ve Erdoğan Güzeloğlu'nun (37) hayatını kaybettiği kazada, yaralılardan 7'sinin tedavisi hastanede sürüyor. Diğer 17 yaralı tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonuyla cenaze namazı kılanların arasına dalan şoför kendini böyle savundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonuyla cenaze namazı kılanların arasına dalan şoför kendini böyle savundu - Son Dakika
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