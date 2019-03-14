Son Dakika Haberleri: Kamyon Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücü Toprağa Verildi

Kamyon Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücü Toprağa Verildi

56 dakika önce

Kayseri'de dün meydana gelen ve kamyonun neden olduğu kazada hayatını kaybeden sürücü Celalettin Çetiner toprağa verildi.

Kamyon Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücü Toprağa Verildi, System.String[]
Kayseri'de dün meydana gelen ve kamyonun neden olduğu kazada hayatını kaybeden sürücü Celalettin Çetiner toprağa verildi.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Aşık Seyrani Mahallesi'nde meydana gelen olayda, fireni patlayan kamyon park halindeki araçlara çarptıktan sonra 4 katlı binaya çarparak yan yatmıştı. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Celalettin Çetiner ve Şener Korkmaz hayatını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybeden kamyon sürücüsü Celalettin Çetiner, Hunat Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Salur Mahallesinde toprağa verildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:16 Kaynak: İHA

Develi, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oğluna Trafiğe Açık Alanda Araba Kullandıran Babanın Sorumsuzluğu Pes Dedirtti! Dolandırıcılar, Köylüleri Kandırıp Sahte Para ile Zeytinyağı Aldı

Kız Arkadaşının Babasını Vuran Şüpheli Yakalandı "Dur" İhtarına Uymayan Şahıs, Polislerin Üzerine Kimyon Atarak Kaçmaya Çalıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 15:12:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyon Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücü Toprağa Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]