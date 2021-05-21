Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı: 2 yaralı - Son Dakika

Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'da kırmızı ışıkta duran araçların arasına dalan kamyon 6 araca hasar verirken olayda 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Okurcalar beldesi D-400 karayolu Alarahan Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen 07 KBN 26 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kazada kamyonla birlikte 7 araç hasar oluşurken 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.