PATLAYAN KAMYON LASTİĞİ 3 İŞ YERİ VE 1 OTOMOBİLE ZARAR VERDİ; O ANLAR KAMERADA

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde hareket halindeki kamyonun patlayan lastiğinden çıkan basınç nedeniyle 1 araç ve camları kırılan 3 iş yerinde hasar oluştu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçedeki sanayi sitesinde Hamit Gül'ün kullandığı kamyonun lastiği hareket halindeyken patladı. Bu sırada oluşan basınç nedeniyle park halindeki bir otomobilin ön tamponu ile camları kırılan 3 iş yerinde hasar oluştu. Kamyonun lastiğinin patladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'BOMBA PATLAR GİBİ PATLADI'

Kamyon şoförü Hamit Gül, Kamyonumdaki başka bir sorunu tamir ettirmek için sanayiye girdim. Arka lastiğimin balon çıkardığını fark edemedim. Aracımın tamirini yaptırmak için dükkan ararken aniden lastik bomba patlar gibi patladı ve yanından geçtiğim araca zarar verdi. Gerçekten korku verici bir andı. Fark etmeden karşı tarafa zarar verdik. Zarar gören araç ve işyerleri sahiplerinden özür diliyorum dedi.