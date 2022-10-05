PATLAYAN KAMYON LASTİĞİ 3 İŞ YERİ VE 1 OTOMOBİLE ZARAR VERDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

PATLAYAN KAMYON LASTİĞİ 3 İŞ YERİ VE 1 OTOMOBİLE ZARAR VERDİ; O ANLAR KAMERADA

05.10.2022 16:11

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde hareket halindeki kamyonun patlayan lastiğinden çıkan basınç nedeniyle 1 araç ve camları kırılan 3 iş yerinde hasar oluştu.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde hareket halindeki kamyonun patlayan lastiğinden çıkan basınç nedeniyle 1 araç ve camları kırılan 3 iş yerinde hasar oluştu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçedeki sanayi sitesinde Hamit Gül'ün kullandığı kamyonun lastiği hareket halindeyken patladı. Bu sırada oluşan basınç nedeniyle park halindeki bir otomobilin ön tamponu ile camları kırılan 3 iş yerinde hasar oluştu. Kamyonun lastiğinin patladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'BOMBA PATLAR GİBİ PATLADI'

Kamyon şoförü Hamit Gül, Kamyonumdaki başka bir sorunu tamir ettirmek için sanayiye girdim. Arka lastiğimin balon çıkardığını fark edemedim. Aracımın tamirini yaptırmak için dükkan ararken aniden lastik bomba patlar gibi patladı ve yanından geçtiğim araca zarar verdi. Gerçekten korku verici bir andı. Fark etmeden karşı tarafa zarar verdik. Zarar gören araç ve işyerleri sahiplerinden özür diliyorum dedi.

YORUMLAR
500
Bakan Karaismailoğlu: 'Türkiye yatırımlarını artırarak sürdürüyor' Bakan Karaismailoğlu: 'Türkiye yatırımlarını artırarak sürdürüyor' Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldü Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldü Kocaeli'de korku dolu anlar! Eşiyle tartışan kadın iskeleden denize atlayıp intihar etmek istedi Kocaeli'de korku dolu anlar! Eşiyle tartışan kadın iskeleden denize atlayıp intihar etmek istedi
Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PATLAYAN KAMYON LASTİĞİ 3 İŞ YERİ VE 1 OTOMOBİLE ZARAR VERDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:14 Aydemir Akbaş'tan yürek parçalayan itiraf! Eşiyle yaşadıklarını duyanlar duygulandı
21:52 Bakan Nebati, İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'metro' paylaşımına cevap verdi
21:45 Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti
21:28 "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle gündem olan Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu'na kırgınım
21:24 Bakan Soylu'nun eski yardımcısı Muhterem İnce, yapılan oylamayla Anayasa Mahkemesi üyesi oldu
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin evine sürpriz ziyaret! Görüşmede 4 önemli konu masaya yatırıldı
20:45 Türkiye'nin en ünlü haber spikeriydi! Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü şaşkınlık yarattı
20:38 HDP Diyarbakır İl Binası kaçak kaç gerekçesiyle mühürlendi
20:22 5 aylık hamile olan Hazal Kaya, cesur kıyafet tercihiyle beğeni topladı
17:27 Bakan Kirişci'den çiftçiye güzel haber: Çeltikte alım fiyatını ton başına 1000 lira artırıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 22:52:25. #1.11#
SON DAKİKA: PATLAYAN KAMYON LASTİĞİ 3 İŞ YERİ VE 1 OTOMOBİLE ZARAR VERDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement