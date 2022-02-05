Üye Girişi
KAMYON LASTİĞİ PATLADI, TAMİRCİ SON ANDA CANINI KURTARDI - Son Dakika

KAMYON LASTİĞİ PATLADI, TAMİRCİ SON ANDA CANINI KURTARDI

05.02.2022 11:43

MANİSA'da, değişim için lastikçiye getirilen kamyon lastiği hava basıldığı sırada patladı.

MANİSA'da, değişim için lastikçiye getirilen kamyon lastiği hava basıldığı sırada patladı. Lastik yerden 1 metre yükseğe fırlarken, lastik ustasının kendini son anda kurtardığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay dün öğle saatlerinde Turgutlu ilçesi, Manisa-Turgutlu Kavşağı'ndaki bir lastik tamirhanesinde yaşandı. Lastik tamircisi Celal İvdi (35), değişim için tamirhaneye getirilen yeni kamyon lastiğini eskisiyle değiştirdikten sonra, kompresörle hava basmaya başladı. Bu sırada lastik, büyük bir gürültüyle patladı. Lastik yerden 1 metre yükseğe fırlarken, lastik tamircisi son anda kaçarak canını kurtardı. O anlar işyerini güvenlik kameralarına yansıdı.

'BOMBA GİBİ PATLADI'

Lastik tamircisi Celal İvdi (35), yaşadığı o anları anlattı. İvdi, "Dün, öğle saatlerinde değiştirilmek üzere 4 adet sıfır kaplama geldi. Lastiği taktım, şişirdiğim anda lastik bomba gibi patladı. Kendimi son anda geri atarak, kurtardım" diye konuştu.

KAMYON LASTİĞİ PATLADI, TAMİRCİ SON ANDA CANINI KURTARDI
KAMYON LASTİĞİ PATLADI, TAMİRCİ SON ANDA CANINI KURTARDI
KAMYON LASTİĞİ PATLADI, TAMİRCİ SON ANDA CANINI KURTARDI

YORUMLAR
500

Turgutlu, Manisa, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAMYON LASTİĞİ PATLADI, TAMİRCİ SON ANDA CANINI KURTARDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:41 Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşinden şikayetçi olan Mihriban Hurmacı: 500 TL ile ortada kaldım
11:27 Kriz masası kuruldu! Bakan Dönmez, 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'ya geliyor
11:16 Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı
11:09 Video kan dondurdu! Sokak köpekleri, yavru kediyi paramparça etti
11:08 Öldürülen DEAŞ lideriyle ilgili yeni detay! PKK'ya kilolarca altın vermiş
11:06 Gezintiye çıktıları ormanda ürpertici bir bölge keşfettiler! Sırrı hala çözülemedi
10:59 Hande Yener'in kostümü eleştiri oklarının hedefi oldu! herkes koltuk örtüsüne benzetti
10:53 AK Parti milletvekilinden Kürtçe şarkı! İstiklal'de gençlerle bir araya geldi
10:47 Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
10:30 Eşini darp ettiği iddia edilen Özer Hurmacı'dan açıklama: Hepsi yalan
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 11:49:30. #1.13#
SON DAKİKA: KAMYON LASTİĞİ PATLADI, TAMİRCİ SON ANDA CANINI KURTARDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement