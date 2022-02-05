Üye Girişi
KAMYON LASTİĞİ PATLADI, TAMİRCİ SON ANDA CANINI KURTARDI - Son Dakika

KAMYON LASTİĞİ PATLADI, TAMİRCİ SON ANDA CANINI KURTARDI

05.02.2022 15:32

MANİSA'da, değişim için lastikçiye getirilen kamyon lastiği hava basıldığı sırada patladı.

MANİSA'da, değişim için lastikçiye getirilen kamyon lastiği hava basıldığı sırada patladı. Lastik yerden 1 metre yükseğe fırlarken, lastik ustasının kendini son anda kurtardığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay dün öğle saatlerinde Turgutlu ilçesi, Manisa-Turgutlu Kavşağı'ndaki bir lastik tamirhanesinde yaşandı. Lastik tamircisi Celal İvdi (35), değişim için tamirhaneye getirilen yeni kamyon lastiğini eskisiyle değiştirdikten sonra, kompresörle hava basmaya başladı. Bu sırada lastik, büyük bir gürültüyle patladı. Lastik yerden 1 metre yükseğe fırlarken, lastik tamircisi son anda kaçarak canını kurtardı. O anlar işyerini güvenlik kameralarına yansıdı.

'BOMBA GİBİ PATLADI'

Lastik tamircisi Celal İvdi (35), yaşadığı o anları anlattı. İvdi, "Dün, öğle saatlerinde değiştirilmek üzere 4 adet sıfır kaplama geldi. Lastiği taktım, şişirdiğim anda lastik bomba gibi patladı. Kendimi son anda geri atarak, kurtardım" diye konuştu.

KAMYON LASTİĞİ PATLADI, TAMİRCİ SON ANDA CANINI KURTARDI
KAMYON LASTİĞİ PATLADI, TAMİRCİ SON ANDA CANINI KURTARDI
KAMYON LASTİĞİ PATLADI, TAMİRCİ SON ANDA CANINI KURTARDI

YORUMLAR
500

Turgutlu, Manisa, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAMYON LASTİĞİ PATLADI, TAMİRCİ SON ANDA CANINI KURTARDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:43 Erol Bulut'un öğrencilerinden büyük başarı! Gaziantep, Sivasspor'u mağlup etti
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
14:59 Sosyal medya bu soruyla yıkıldı! Hulusi Belgü'nün Pamela Anderson sorusu ortama damga vurdu
14:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon hakkında konuştu: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz
14:47 Yeni doğmuş oğlağı görenler şaştı kaldı! Gözleri alnında
14:28 Enes Ünal fırtına gibi esti! Karşılaşmayı Kuntz da izledi
14:08 Karısını darp ettiği tespit edilen Başbakan Pinto görevden alındı
14:07 Oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafet olay oldu! Veliler tepki gösterdi
13:49 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'da vatandaşlar zor durumda! Kentteki vahim durum işte böyle görüntülendi
13:47 Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfak halleri sosyal medyayı salladı! Hamile eşi Başak Dizer'den yorum gecikmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 15:51:59. #1.12#
SON DAKİKA: KAMYON LASTİĞİ PATLADI, TAMİRCİ SON ANDA CANINI KURTARDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement