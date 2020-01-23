Kamyon lastiğine gizlenmiş 5 kilogram patlayıcı imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyon lastiğine gizlenmiş 5 kilogram patlayıcı imha edildi - Son Dakika

Kamyon lastiğine gizlenmiş 5 kilogram patlayıcı imha edildi

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, yol kenarında kamyon lastiğine gizlenmiş patlayıcı imha edildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, yol kenarında kamyon lastiğine gizlenmiş patlayıcı imha edildi.

Alınan bilgiye göre, emniyet güçlerinin yaptığı çalışmada, ilçe merkezi ile 11 Nisan Mahallesi arasındaki yolun kenarında eski bir kamyon lastiği içerisine gizlenmiş ve bilyeyle güçlendirilmiş 5 kilogram patlayıcı tespit edildi.

Ekipler tarafından yol trafiğe kapatılarak güvenlik şeridi çekildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.

Olay yerindeki incelemenin ardından yol trafiğe açıldı.

Kamyon lastiğine gizlenmiş 5 kilogram patlayıcı imha edildi

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:58 Kaynak: AA
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