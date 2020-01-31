Kamyon lastiklerine gizlenmiş 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyon lastiklerine gizlenmiş 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Kamyon lastiklerine gizlenmiş 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Bitlis Karayolu üzerindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan kamyonda yapılan aramada 4 dingil ve 1 stepne lastiğine zulalanmış 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kamyon lastiklerine gizlenmiş 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

VAN- Bitlis Karayolu üzerindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan kamyonda yapılan aramada 4 dingil ve 1 stepne lastiğine zulalanmış 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Bitlis Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında, şüphelendikleri kamyonu durdurup arama yaptı. 4 dingil ve 1 stepne lastiğine zulalanmış 5 bin 100 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, kamyon sürücüsü hakkında 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek suçundan işlem yapıldı.


Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:39 Kaynak: DHA
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