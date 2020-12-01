Kamyon marketin önünde devrildi; biber ve domatesler yola saçıldı - Son Dakika

Kamyon marketin önünde devrildi; biber ve domatesler yola saçıldı
01.12.2020 13:24
MERSİN'in Silifke ilçesinde, kontrolden çıkan domates ve biber yüklü kamyon, yol kenarındaki marketin önünde sergilenen ürünlere çarpıp, devrildi.
MERSİN'in Silifke ilçesinde, kontrolden çıkan domates ve biber yüklü kamyon, yol kenarındaki marketin önünde sergilenen ürünlere çarpıp, devrildi. Kazada sürücü ile market sahibi yara almazken, kamyondaki ürünler yola döküldü.
Antalya'dan Adana'ya domates ve biber taşıyan Orhan Gül yönetimindeki 06 CJE 55 plakalı kamyon, Silifke Alparslan Türkeş Bulvarı Ulugöz Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı. Sürücü Gül'ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, market önünde sergilenen ürünlerin bulunduğu tezgahlara çarptı. Devrilen kamyondaki biber ve domatesler yola saçıldı. Kazayı, sürücü Orhan Gül ve market sahibi yara almadan atlattı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek Fransız devi PSG, Ozan Kabak'ı transfer etmek için girişimlere başladı Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım