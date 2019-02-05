Son Dakika Haberleri: Kamyon Menfeze Uçtu: 4 Yaralı

Kamyon Menfeze Uçtu: 4 Yaralı

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kamyon Menfeze Uçtu: 4 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Konya- Adana karayolu Ereğli ilçesi Hortu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ereğli istikametine seyir halinde olan H.E. idaresindeki 58 NP 237 plakalı ev eşyası yüklü kamyon, ilçe merkezine 12 kilometre kala kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze uçtu. Kazada kamyon hurdaya dönerken, sürücü H.E. ve araçta yolcu olarak bulunan T.E., M.K. ve R.C. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Etrafa saçılan eşyalar başka bir kamyona aktarılırken, hurda haline gelen kamyon çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:02 Kaynak: İHA

Adana, Ereğli, Konya, 3. Sayfa
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