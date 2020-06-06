Kamyon, minibüse çarptı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, refüjü aşıp, karşı şeride geçerek servis minibüsüne çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep- Adana yolunda Nesimi Mahallesi'nde meydana geldi. Cihan Aksu yönetimindeki 27 YS 658 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kamyon, Mehmet Ali Tatlı'nın kullandığı 27 S 3801 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüs şarampole devrildi, kamyon da yol kenarına savruldu. Kazada, sürücüleri ile minibüsteki Mehmet Emin Acıoğlu yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Ali Tatlı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.