Kamyon minibüse çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyon minibüse çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Kamyon minibüse çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kamyonun yolcu minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kamyon minibüse çarptı: 2 yaralı, System.String[]

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kamyonun yolcu minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 yolu Akyazı Ormanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Mert Çelik yönetimindeki 58 AAE 525 plakalı kamyon, yol kenarında park halindeki yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon sürücüsü ve yol kenarında satış yapan Canip Çoban yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı çıkardı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.


İtfaiye, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:32 Kaynak: DHA
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