Son dakika haber... Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber... Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

14.07.2022 09:30

Son dakika haberleri... Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdıERZURUM Erzurum'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken motosiklette bulunan diğer yolcu ağır şekilde yaralandı.

Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı

ERZURUM Erzurum'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken motosiklette bulunan diğer yolcu ağır şekilde yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına an ve an yansıdı.

Dün gece yarısı 02: 00 sıralarında Tortum yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Tortum-Erzurum istikametinde seyreden kamyonet yaya yolunu kullanarak karşıya geçmeye çalışan Onur Kullebi yönetimindeki motosiklete çarptı. Motosiklet çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürükledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde motorda 2 kişi olduğu ve kamyonu son anda görünce motordan atlamaya çalıştılar fakat o sırada önce orta refüje çarptılar sonrasında kamyon çarparak metrelerce sürükledi. Olay yerinde tüm müdahalelere rağmen Onur Kullebi hayatını kaybetti. Olay yerinde sürücüye kalp masajı yapılarak hayatı döndürülmeye çalışıldı. Kazada motosiklet sürücüsünün arkasında olan arkadaşı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kısa süreliğine yoğunlaşan Tortum yolu kaza sonrası trafiğe açıldı.

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Erzurum, Tortum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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