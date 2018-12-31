Kamyon Motosiklete Çarptı: 1 Ölü
18 dakika önce
Antalya'da kum yüklü kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'da kum yüklü kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
F.B. (30) yönetimindeki 07 MVR 02 plakalı kum yüklü kamyon, Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi batı çevre yolunda aynı istikamette seyreden Sadık Özkaynak'ın (60) kullandığı 07 FJ 786 plakalı motosiklete çarptı.
Motosiklet sürücüsü Özkaynak, olay yerinde hayatını kaybetti.
Özkaynak'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı, F.B. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:50 Kaynak: AA
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