Kamyon motosikleti altına aldı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kamyon motosikleti altına aldı: 1 ölü - Son Dakika

Kamyon motosikleti altına aldı: 1 ölü

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonun motosikleti altına alarak sürüklediği kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kamyon motosikleti altına aldı: 1 ölü, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonun motosikleti altına alarak sürüklediği kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Çeşmeli Mahallesi'nde de 1 kişinin öldüğü benzer bir kazanın görüntüleri ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Merkez Mahallesi'nde Çevreyolu üzerinde Türbe Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yusuf İ. yönetimindeki 33 BVY 11 plakalı kamyon aynı istikamette seyreden motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Halil Dölek'in hayatını kaybettiğini belirledi.


Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


1 kişinin öldüğü benzer kazanın görüntüleri ortaya çıktı


İlçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde de 24 Şubat'ta benzer bir kazada motosiklet sürücüsü tırın altında kalarak hayatını kaybetmişti.


D-400 karayolunun Antalya Mersin istikametinde meydana gelen kazanın görüntülerinin bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Tırın motosikleti ve sürücüsünü altına aldığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıyor. - MERSİN

Erdemli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:14 Kaynak: İHA
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