KAMYON ÖNCE İŞ YERİNE, ARDINDAN 2 ARACA ÇARPTI; BABA-OĞUL YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

KAMYON ÖNCE İŞ YERİNE, ARDINDAN 2 ARACA ÇARPTI; BABA-OĞUL YARALI

05.07.2022 15:03

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, önce bir iş yerine ardından da bir otomobil bayisinin önündeki 2 araca çarptı.

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, önce bir iş yerine ardından da bir otomobil bayisinin önündeki 2 araca çarptı. Sürücü B.H. (52) ile oğlu B.H. (20) yaralandı, kazada sıfır kilometre 2 araç da kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Çiftlikköy ilçesi D-100 kara yolunda meydana geldi. Kocaeli'ye giden B.H.?nin kullandığı 41 K 7772 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkınca önce bir iş yerinin tabelası ile duvarına, ardından otomobil bayisinin önündeki 2 araca çarptı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Kazada sürücü B.H. ile oğlu B.H. yaralandı. İlk müdahale sonrası baba-oğul, ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkisinin de durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazada sıfır kilometre bir otomobil ile hafif ticari araç da kullanılamaz hale geldi.

KAZA ANI KAMERADA

Dükkan duvarı ile tabelaları zarar gören Ayhan Yılmaz, sabah saatlerinde telefon geldiğini belirterek, "Saat 05.00 sıralarında geldik. Baktık ki, kamyon kaza yapmış. Bizim çatı zarar görmüş, elektrik aksamış. Burada bir tabelamız vardı, ilk buraya vuruyor. Daha sonra 2 tane aracı pert etmiş. Kamyonda baba-oğul varmış" dedi. Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan kamyon iş yerine ve iki araca çarptı Kontrolden çıkan kamyon iş yerine ve iki araca çarptı Son dakika haberi: İSTANBUL-TEM BAĞLANTI YOLUNDA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİLERE ARAÇ ÇARPTI; 2 ÖLÜ 5 YARALI Son dakika haberi: İSTANBUL-TEM BAĞLANTI YOLUNDA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİLERE ARAÇ ÇARPTI; 2 ÖLÜ 5 YARALI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAMYON ÖNCE İŞ YERİNE, ARDINDAN 2 ARACA ÇARPTI; BABA-OĞUL YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:03 Kadir Şeker'in babası oğlunun beraat etmesi gerektiğini söyleyerek isyan etti: Bir kadının çığlığına gitti
20:54 Beşiktaş, Wout Weghorst'u 1 sezonluk renklerine kattı!
19:58 Tahıl koridoru konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 hafta 10 gün içerisinde görüşmeleri yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız
19:52 Otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 28 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
19:29 Ahmet Davutoğlu 2023 seçimleri hakkında konuştu: Kolay olmayacak
19:21 Tartıştığı 2 kardeşini ve araya giren annesine kurşun yağdıran genç, intihar etti
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 21:07:58. #1.12#
SON DAKİKA: KAMYON ÖNCE İŞ YERİNE, ARDINDAN 2 ARACA ÇARPTI; BABA-OĞUL YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement