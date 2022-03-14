Kamyon önüne aldığı aracı metrelerce sürükledi - Son Dakika
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Kamyon önüne aldığı aracı metrelerce sürükledi

14.03.2022 15:13
Kamyon önüne aldığı aracı metrelerce sürükledi

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada, kamyon, önüne aldığı otomobili metrelerce sürüklerken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çine Adnan Menderes Bulvarı üzeri Otogar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çine'den Efeler istikametine doğru seyir halindeki M.K. idaresinde 09 C 2497 plakalı kamyon ile aynı yönde seyir halinde olan D.G. idaresindeki 48 LE 901 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kamyon, önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü D.G.'yi araçtan kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıyı teslim alan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne götürdü. Meydana gelen kazada otomobilin kamyonun altına girmemesi facianın önüne geçerken, yaralı D.G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Kamyon önüne aldığı aracı metrelerce sürükledi
Kamyon önüne aldığı aracı metrelerce sürükledi
Kamyon önüne aldığı aracı metrelerce sürükledi

YORUMLAR
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Otomobil, Efeler, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon önüne aldığı aracı metrelerce sürükledi - Son Dakika


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