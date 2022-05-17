Kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı

17.05.2022 19:43
Kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı

Niğde'de kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Niğde'de kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.K yönetimindeki 33 PZ 063 plakalı kamyon Bor Acıgöl Kavşağında İ.B'nin kullandığı 78 AE 125 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücüsü İ.B ve M.İ yaralandı. Yaralılar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı
Kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı

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Kaynak: İHA

Niğde, Bor, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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