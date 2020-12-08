Kamyon otomobili ezip geçti - Son Dakika

Bodrum'da yaşanan trafik kazası sonrası otomobil içerisinde sıkışan vatandaş, otomobilin kapısı kesilerek kurtarıldı.

Kaza, Türkbükü Mahallesi Çamtepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde karşı istikametlerden seyreden Burak H.'nin kullandığı 48 ABS 58 plakalı otomobil ile 09 JK 035 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışma sonrası ağır hasar alan otomobilin sürücüsü şoför koltuğunda sıkıştı. Çıkarılamayan sürücü için itfaiyeden yardım istendi. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince aracın kapısını keserek sürücüyü kurtardı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Burak H, Rümeysa U., Mihriban Y.. ve Baha E. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA