KAMYON, ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 9 YARALI - Son Dakika
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KAMYON, ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 9 YARALI

25.04.2022 17:59

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde kamyonun yolcu almak için durağa yanaşan özel halk otobüsüne çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde kamyonun yolcu almak için durağa yanaşan özel halk otobüsüne çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Adapazarı-Karasu yolunun Söğütlü ilçesi Rüstemler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 16 U 8051 plakalı kamyon yolcu almak için durağa yanaşan 54 J 2561 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Özel halk otobüsü çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bahçeye sürüklendi. Otobüste bulunan 2'si çocuk 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralanan 9 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAMYON, ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 9 YARALI
KAMYON, ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 9 YARALI
KAMYON, ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 9 YARALI
KAMYON, ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 9 YARALI
KAMYON, ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 9 YARALI
KAMYON, ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 9 YARALI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAMYON, ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 9 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAMYON, ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 9 YARALI - Son Dakika
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