Kamyon, park halindeki araçlarla bisikletli yayaya çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kamyon, park halindeki araçlarla bisikletli yayaya çarptı - Son Dakika

Kamyon, park halindeki araçlarla bisikletli yayaya çarptı

6 saat önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, park halindeki araçlara çarptıktan sonra bisikletli yayaya çarptı.

Kamyon, park halindeki araçlarla bisikletli yayaya çarptı, System.String[]

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, park halindeki araçlara çarptıktan sonra bisikletli yayaya çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Boyranaltı mevkisinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen kamyon, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce elektrik direğine çarptı. Ardından duramayan kamyon, yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı ve bir bisikletliye çarptı. Kazada bisikletli vatandaş yaralandı. Yaralanan şahıs, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluşurken, polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kastamonu, İnebolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ortağını öldürüp cesedini yakan zanlıdan pes dedirten savunma: Öldürme kastım yoktu
Kendini erkek gibi hisseden kadın, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp alıkoydu Özgür Arduç'un davasında gerekçeli karar: Sadece insan öldürmüş olmak için cinayeti işledi Cinsel birliktelik için evine kadın çağıran adam gasp edildi

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 00:39:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamyon, park halindeki araçlarla bisikletli yayaya çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]