Son Dakika Haberleri: Kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı - ÇANAKKALE
Son Dakika Güncel Kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı - ÇANAKKALE

Kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı - ÇANAKKALE

38 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilen kamyonun altında kalan sürücü yaralandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilen kamyonun altında kalan sürücü yaralandı.

Seyfi Durulkan yönetimindeki 45 ACH 567 plakalı domates yüklü kamyon, İzmir kara yolunun Nusratlı rampalarında şarampole devrildi.

Sürücü Durulkan, devrilen kamyonun altında sıkıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis, itfaiye, Ayvacık ve Küçükkuyu Belediyesi ekipleri, Durulkan'ı iki vinç yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtardı.

Ağır yaralanan Durulkan, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından ulaşıma kapanan Çanakkale-İzmir kara yolu, çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşıma açıldı.

Kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı - ÇANAKKALE

Çanakkale, Ayvacık, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:36 Kaynak: AA
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