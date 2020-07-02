Kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Çevreye savrulan saman balyaları ise belediye ekipleri tarafından toplandı. - BİNGÖL

Kaza, Genç ilçesi Küpar köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır 'dan Erzurum 'a saman taşıyan M.A. yönetimindeki 01 FC 037 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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