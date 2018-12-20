Kamyon Şarampole Uçtu; 1 Yaralı
3 saat önce
Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Aydın
'ın Çine
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Çine Dorumlar mevkii Aydın- Muğla
karayolu üzerinde gerçekleşti. Aydın'dan Çine istikametine doğru seyir halinde olan U.Ö idaresindeki 22 LJ 056 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Jandarma
ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekipleri kamyon şoförü U.Ö'yü yaralı olarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırılırken, şarampole uçan kamyon çekici vasıtası ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:20 Kaynak: İHA
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