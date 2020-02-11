Kamyon, şarampole uçtu: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyon, şarampole uçtu: 4 yaralı - Son Dakika

Kamyon, şarampole uçtu: 4 yaralı

7 saat önce

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvanlandı.

Kamyon, şarampole uçtu: 4 yaralı, System.String[]

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvanlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Çameli- Fethiye karayolu Kirazlıyayla Mahallesi çıkışında meydana geldi. Ahmet Eker yönetimindeki 48 HF 447 plakalı kamyon, yoldaki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Savrularak şarampole uçan kamyon çam ağaçlarına çarparak durdu. Kazada sürücü Eker ile yanındaki Bahri Taşgın, Ramazan Taşgın, Mustafa Gümüş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Fethiye, Çameli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:16 Kaynak: DHA
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