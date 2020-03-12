Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika

Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü Malatya'da şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü MALATYA - Malatya'da şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mahmut Gürbüz idaresindeki 44 KC 756 plakalı kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.İhbar üzerine olay yerine polis,itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araç sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Mahmut Gürbüz'ün cenazesinin Malatya Adli Tıp Kuruma kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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