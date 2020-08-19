Kamyon şarampole yuvarlanıp ters döndü: 1 yaralı - Son Dakika

Kamyon şarampole yuvarlanıp ters döndü: 1 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole yuvarlanarak ters döndü.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazada kamyon şoförü yaralandı. Kırkağaç istikametinden Soma yönüne gitmekte olan A.A.'nın (59) idaresindeki 45 B 0650 plakalı kamyon, Öveçli Mahallesi Aksu Piknik Alanı kavşağında direksiyon hakimiyeti kaybederek bariyerleri kırıp, şarampole yuvarlandı. Tarlaya düşüp ters dönen kamyonun sürücü A.A. yaralanırken, araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Yaralı sürücü 112 acil ambulansı ile Soma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 11:18

Kaynak: İHA

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