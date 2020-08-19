Kamyon şarampole yuvarlanıp ters döndü: 1 yaralı - Son Dakika

Yaralı sürücü 112 acil ambulansı ile Soma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 11:57

Kaynak: İHA

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