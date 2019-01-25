Son Dakika Haberleri: Kamyon Sepetli Motosiklete Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kamyon Sepetli Motosiklete Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

2 saat önce

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı ileri sürülen kamyonun çarptığı sepetli motosikletteki 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kamyon Sepetli Motosiklete Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı ileri sürülen kamyonun çarptığı sepetli motosikletteki 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Buldan- Alaşehir karayolu Buldan rampası 20'nci kilometresinde meydana geldi. Buldan'dan Sarıgöl yönüne giden İbrahim Akyüzoğlu'nun (56) kullandığı 20 SS 149 plakalı sepetli motosiklete, S.B. (37) yönetimindeki 35 DP 908 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Akyüzoğlu, olay yerinde yaşamını yitirirken, motosikletin sepetinde yolculuk yaptıkları belirlenen Selda Y. (31) ve Feride E. (7) yaralandı. Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kamyon şoförü S.B., gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:01 Kaynak: DHA

Manisa, Sarıgöl, 3. Sayfa
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