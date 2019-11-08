Son Dakika Haberleri: Kamyon şoförü aracında ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Kamyon şoförü aracında ölü bulundu

Kamyon şoförü aracında ölü bulundu

6 saat önce

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde şeker fabrikasında sıra bekleyen şoför, aracında ölü olarak bulundu.

Kamyon şoförü aracında ölü bulundu, System.String[]

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde şeker fabrikasında sıra bekleyen şoför, aracında ölü olarak bulundu.


Susurluk Şeker Fabrikasında melas almak için sıra bekleyen 33 DFB 49 plakalı kamyonun şoförü Cemal Karataş, park halindeki aracında ölü olarak bulundu. Diğer araç şoförleri tarafından araç açılmaya çalışılsa da içeriden kilitli olduğu için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ve polise haber verildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi kilitli aracın kapısı açtı. Araç şoförü Cemal Karataş'ın ölü olduğunun görülmesi üzerine polis olayı cumhuriyet savcısına iletti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Susurluk, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:29 Kaynak: İHA
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