Cenaze namazı için toplanan kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne sebep olan kamyon şoförü tutuklandı - Son Dakika

Cenaze namazı için toplanan kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne sebep olan kamyon şoförü tutuklandı

Son Güncelleme: 10.09.2023 20:53

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, cenaze namazı kılmak için toplanan kalabalığın arasına dalan kamyon şoförü Cengiz Aksu, 6 kişinin ölümüne ve 24 kişinin yaralanmasına neden olduğu için tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, cenaze namazı kılmak için toplanan kalabalığın arasına dalan, 6 kişinin ölümüne, 24 kişinin de yaralanmasına neden olduğu için işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kamyon şoförü Cengiz Aksu, nöbetçi hakimlik tarafından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklandı.

KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Kaza, dün saat 10.50 sıralarında Andırın'ın Darıovası Mahallesi'ndeki Kavaklı Mezarlığı'nda meydana geldi. Cengiz Aksu yönetimindeki 27 AKZ 728 plakalı kamyon kontrolden çıkarak 3 araca çarptı. Önüne kattığı araçları sürükleyen kamyon daha sonra, kalp krizinden ölen Davut Avan'ın cenaze namazını kılmaya hazırlanan kalabalığın arasına daldı. Kazada; Mustafa Güzeloğlu (65), Osman Önsel (49), Halil Önsel (70), Mehmet Peksoy (72), Tahir Temiz (73) ve Erdoğan Güzeloğlu (37) hayatını kaybederken 24 kişi de yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Cengiz Aksu ise gözaltına alındı. Hastanelerde tedavi altına alına yaralılardan 17'si taburcu edildi.

Kamyon Şoförü Cengiz Aksu Tutuklandı

ADLİYEYE ZRIHLI ARAÇLA GETİRİLDİ

Kamyon şoförü Cengiz Aksu, Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Aksu, polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı adliyeye jandarmanın zırhlı aracıyla getirildi. Aksu, nöbetçi hakimlik tarafından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklandı.

Kamyon Şoförü Cengiz Aksu Tutuklandı

ÖLDÜKLERİ MEZARLIKTA DEFNEDİLDİLER

Kazada hayatını kaybedenler ise otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Osman Önsel, Halil Önsel, Tahir Temiz ve Erdoğan Güzeloğlu'nun cenazeleri dün hayatını kaybettikleri kazanın yaşandığı Kavaklı Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene ölenlerin aileleri ile Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazlarının kılınmasının ardından Osman Önsel, Halil Önsel, Tahir Temiz ve Erdoğan Güzeloğlu gözyaşları arasında toprağa verildi. Mustafa Güzeloğlu ile Mehmet Peksoy ise dün defnedilmişti.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cenaze namazı için toplanan kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne sebep olan kamyon şoförü tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
21:20 Kim Milyoner İster yarışmasında eşine nadir rastlanan an! İşte 1 milyonluk soru
21:00 Yolda yürüyen kadını kucaklayıp arabaya atarak kaçırmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
20:28 Cenaze namazı için toplanan kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne sebep olan kamyon şoförü tutuklandı
19:31 Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldürüp aynı silahla intihar etti
19:08 Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122'ye yükseldi
18:08 Kılıçdaroğlu'ndan 100. yıl videosundaki EOKA fotoğrafına ilişkin açıklama: Nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir
18:03 Kazada kaskı başından çıkan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
17:56 Son Dakika: 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'ı 83-77 yenen Almanya şampiyon oldu
17:29 Son Dakika! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır
17:10 El ele, göz göze! Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den romantik gün batımı pozu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2023 21:24:30. #1.13#
SON DAKİKA: Cenaze namazı için toplanan kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne sebep olan kamyon şoförü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement