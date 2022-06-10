Kamyon Şoförü Yakıt Deposuna Asma Kilit Taktı: "Depomuz 11-12 Bin Liraya Doluyor. Mecburen Artık Kilit Vuruyoruz Ki Mazotumuz Çalınmasın" - Son Dakika
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Kamyon Şoförü Yakıt Deposuna Asma Kilit Taktı: "Depomuz 11-12 Bin Liraya Doluyor. Mecburen Artık Kilit Vuruyoruz Ki Mazotumuz Çalınmasın"

10.06.2022 14:08

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, ziyaret ettiği bir kamyon şoförünün aracının yakıt deposuna asma kilit taktığını fark etti. Yalım’ın “Niye taktın bu kilidi” diye sorduğu kamyoncu, “Şu anda mazot fiyatları malum 28 lirayı buldu. Biz bunu bu şekilde yapmazsak yarın öbür gün depomuzun kapağını patlatacaklar. Bu depomuz 11-12 bin liraya doluyor. Mecburen artık kilit vuruyoruz ki mazotumuz çalınmasın” dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, ziyaret ettiği bir kamyon şoförünün aracının yakıt deposuna asma kilit taktığını fark etti. Yalım'ın "Niye taktın bu kilidi" diye sorduğu kamyoncu, "Şu anda mazot fiyatları malum 28 lirayı buldu. Biz bunu bu şekilde yapmazsak yarın öbür gün depomuzun kapağını patlatacaklar. Bu depomuz 11-12 bin liraya doluyor. Mecburen artık kilit vuruyoruz ki mazotumuz çalınmasın" dedi.

Özkan Yalım, Uşak'ta kamyon şoförlerinin sorunlarını dinledi. Ziyaret ettiği bir kamyon şoförünün aracının yakıt deposuna asma kilit taktığını fark eden Yalım, "Ben gördüm ki depoya kilit takmışsın. Hatta üzerine çaprazlama metal kaynattırmışsın, kaynattıktan sonra bir de asma kilit takmışsın. Niye taktın bu kilidi" diye sordu. Kamyon şoförü, Yalım'a şu yanıtı verdi:

"Şu anda mazot fiyatları malum 28 lirayı buldu. Biz bunu bu şekilde yapmazsak yarın öbür gün depomuzun kapağını patlatacaklar. Bu depomuz 11-12 bin liraya doluyor. 1 litre değil 100 litre mazotumuz gittiği zaman artık ne bizim karımız kalacak ne bir şeyimiz kalacak ne evimize ekmek götürebileceğiz. Şartları biliyorsunuz, her şey uçtu gitti. Amacımız nedir; mazotumuz çalınmasın. En son noktamız; artık depolarımıza mazot doldurmayacağız, çalışmayacağız. Mecburen artık kilit vuruyoruz ki mazotumuz çalınmasın."

Yalım'ın "Mazotun üzerinde bunca vergi var; ÖTV, KDV var. Nasıl olmalı? Çünkü sen bu kamyonla gezmeye gitmiyorsun, hizmet veriyorsun. Ne istiyorsun" sorusu üzerine şoförün yanıtı şöyle oldu:

"Çocuğumuza ekmek yedirebilmemiz için mazotun üzerinden vergiler kaldırılsın ki fiyatlar biraz daha insin ki bu insanlar biraz daha nefes alsın. Çalıştığı işin, emeğin karşılığını alabilsin. Yoksa bitti yani nakliyeci arkadaşlar, bitti. Artık çoğu insan arabasını da sattı, çalıştırmak da istemiyor. ÖTV ve KDV'nin kalkması lazım, kalkmazsa bu iş bitti artık."

Kamyon Şoförü Yakıt Deposuna Asma Kilit Taktı: Depomuz 11-12 Bin Liraya Doluyor. Mecburen Artık Kilit Vuruyoruz Ki Mazotumuz Çalınmasın
Kamyon Şoförü Yakıt Deposuna Asma Kilit Taktı: Depomuz 11-12 Bin Liraya Doluyor. Mecburen Artık Kilit Vuruyoruz Ki Mazotumuz Çalınmasın
Kamyon Şoförü Yakıt Deposuna Asma Kilit Taktı: Depomuz 11-12 Bin Liraya Doluyor. Mecburen Artık Kilit Vuruyoruz Ki Mazotumuz Çalınmasın
Kamyon Şoförü Yakıt Deposuna Asma Kilit Taktı: Depomuz 11-12 Bin Liraya Doluyor. Mecburen Artık Kilit Vuruyoruz Ki Mazotumuz Çalınmasın

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyon Şoförü Yakıt Deposuna Asma Kilit Taktı: 'Depomuz 11-12 Bin Liraya Doluyor. Mecburen Artık Kilit Vuruyoruz Ki Mazotumuz Çalınmasın' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyon Şoförü Yakıt Deposuna Asma Kilit Taktı: "Depomuz 11-12 Bin Liraya Doluyor. Mecburen Artık Kilit Vuruyoruz Ki Mazotumuz Çalınmasın" - Son Dakika
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