Son Dakika Haberleri: Kamyon şoförünü döven 2 polis, adliyeye sevk edildi
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Kamyon şoförünü döven 2 polis, adliyeye sevk edildi

42 dakika önce

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, aileleri ile pikniğe giden 2 polis memuru tarafından trafikte yol vermediği için dövüldüğü iddia edilen kamyon şoförü Abdullah Özoğlu (41), ağır yaralandı.

Kamyon şoförünü döven 2 polis, adliyeye sevk edildi, System.String[]
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, aileleri ile pikniğe giden 2 polis memuru tarafından trafikte yol vermediği için dövüldüğü iddia edilen kamyon şoförü Abdullah Özoğlu (41), ağır yaralandı. Gözaltına alınan 2 polis, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
?Olay, gece saatlerinde Besni- Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Abdullah Özoğlu yönetimindeki 02 DV 372 plakalı iş makinesi yüklü kamyon, aynı yöne giden ve plakası öğrenilemeyen iki araç tarafından önü kesilerek durduruldu. Araçlardan inen M.Y. ve M.T.A. kendilerine yol vermediği iddiasıyla Abdullah Özoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y. ve M.T.A., Özoğlu'nu tekme, tokat ve sopalarla dövdü. Yaralanan Özoğlu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abdullah Özoğlu, buradaki müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 
Aileleriyle birlikte piknik yapmak için Besni'ye geldikleri belirtilen Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları M.Y. ile M.T.A., ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Y. ve M.T.A. adliyeye sevk edildi.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:06 Kaynak: DHA
Polis, Besni, Adıyaman, Abdullah Özoğlu, Güncel
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