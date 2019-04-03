Kamyon Şoförünü Öldüren Nakliyeci Tutuklandı
10 dakika önce
Samsun'da kamyon şoförlüğü yapan şahsı tabancayla vurarak öldüren nakliyeci, polis tarafından yakalanarak çıkardığı mahkemece tutuklandı.
Samsun
'da kamyon şoförlüğü yapan şahsı tabancayla vurarak öldüren nakliyeci, polis tarafından yakalanarak çıkardığı mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım
ilçesi Derecik
Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'nde geçen Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakliye işi yapan Uğur S. (33) isimli şahıs, küfürleşme yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada hem nakliyecilik hem de kamyon şoförü olan Murat Kaplan
'ı (43) başından vurdu. Ağır yaralanan Murat Kaplan, olay yerine gelen 112 Acil ambulansıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne sevk edildi. Murat Kaplan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak önceki gün hayatını kaybetti. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Uğur S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Uğur S., çelik yelek giydirilerek Samsun Adliyesi
'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:47 Kaynak: İHA
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