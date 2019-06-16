Son Dakika Haberleri: Kamyon sulama kanalına devrildi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kamyon sulama kanalına devrildi: 2 yaralı

2 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonun sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kamyon sulama kanalına devrildi: 2 yaralı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonun sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzzettin Mahallesi'nden Turgutlu istikametine gitmekte olan Hasan Demirdal (50) idaresindeki 35 MVL 65 plakalı kamyon, Geren mevkisinde sulama kanalına devrildi.

Kazada, kamyon sürücü Hasan Demirdal ile Yasin Sert (38) yaralandı.

AKS ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:18 Kaynak: AA
manisa, turgutlu, sulama kanalı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı kadını evinde döverek öldüren 3 kişi tutuklandı Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: CHP adayı bölücü planlara taşeronluk yapmaktadır Yıllık izin kullanmayı düşünenler dikkat! Bunu yapmak zorunlu Bakan Soylu acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 12:01:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyon sulama kanalına devrildi: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]