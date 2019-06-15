Son Dakika Haberleri: Kamyon sulama kanalına uçtu 2 yaralı
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Kamyon sulama kanalına uçtu 2 yaralı

3 saat önce

Turgutlu'da kamyon kanala uçtu biri hafif 2 kişi yaralandı.

Kamyon sulama kanalına uçtu 2 yaralı, System.String[]
Turgutlu'da kamyon kanala uçtu biri hafif 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon içi su dolu kanala uçtu.

Elde edilen bilgiye göre Turgutlu'ya İzzettin yönünden gelen Hasan Demirdal (50) idaresindeki 35 MVL 65 plakalı kamyon Turgutlu ovası geren mevkii 1. Kısımda yolunda dar olmasından kaynaklı direksiyon hakimiyetini kaybederek içi su dolu kanala uçtu.

Kanala devrilen kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Hasan Demirdal ve yolcu koltuğunda bulunan Y.S 110 AKS ekipleri tarafından kamyon üzerinden kurtarıldı.

Sürücü Hasan Demirdal kazandan yara almadan kurtulurken, yaralı Y.S. 112 acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:02 Kaynak: İHA
Manisa, Turgutlu, 3. Sayfa
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