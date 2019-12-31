Kamyon sürücülerini korkutan yol - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafriyat yüklü kamyonların korkulu rüyası olan Kayabaşı mevkisinde son bir ayda 4. kaza meydana geldi. Yaklaşık 80 metrelik uçurumdan düşen hafriyat yüklü kamyon hurdaya dönerken sürücüsü ise araçtan atlayarak burnu bile kanamadan kurtuldu.



Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kayabaşı yolu, çevresindeki maden ocaklarından hafriyat taşıyan kamyonların sürücülerine kabus oluyor. Rampa ve virajlı olan yol, herhangi bir korkuluğu bulunmaması ve kaygan zemin nedeniyle kamyon sürücülerine kaza davetiyesi çıkarıyor. Aynı yolda son bir ayda 4. kamyon uçuruma yuvarlandı. Son kazada hafriyat yüklü O.K idaresindeki 31 Z 2858 plakalı kamyon, ıslak ve kaygan zemin nedeniyle yoldan çıkarak, yol kenarındaki uçurumdan düştü. Kaza esnasında sürücü O.K. son anda kamyondan atlarken, burnu bile kanamadı. Kaza sonrası kayalık alana uçan kamyon hurdaya dönerken dorsesindeki hafriyat etrafa saçıldı. Gece karanlığa rağmen araçtan atlayan sürücü ise kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.



Kazayı gören mahalle sakinlerinden Yılmaz Günay ise, "Gece saatlerinde bir gürültü ile yerimden fırladım. Evimizin karşında maden ocağının bulunduğu dağdan aşağı doğru bir kamyon yuvarlandığını gördüm. Komşularla birlikte kaza yerine ulaştığımızda, sürücünün yuvarlanma esnasında araçtan atladığını duyduk. Yazıktır günahtır, burada son bir ayda meydana gelen bu dördüncü kaza. Buna bir çözüm bulunması istiyoruz. Kaza esnasında ormanlık alanda hayvanları besleyen bizlerde o aracın altında kalabilirdik" dedi.



Çevredeki maden ocaklarına çalışan kamyonların sürücüleri de, "Arkadaşımızı Allah kurtardı. Kaza esnasında kapı kendiliğinde açılmış, şoför arkadaşımız araçtan öyle atlayabilmiş" diye konuştu.



Öte yandan aynı bölgede meydana gelen son 4 kazada 4 hafriyat kamyonunda büyük maddi hasar meydana gelirken, kazalardan 2 sürücünün yaralanarak, 2'sinin ise kamyondan atlaması sonucu yara bile almadan kazadan kurtulduğu öğrenildi. - GAZİANTEP