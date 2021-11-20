Kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, tıra arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Siirt'in Baykan ilçesinde kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Baykan- Ziyaret karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep G. yönetimindeki 72 BA 979 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 81 ABY 833 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Recep G'ye olay yerinde yapılan ilk tedavinin ardından Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT