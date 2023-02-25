Kaza, dün saat 16.00 sıralarında ilçedeki taş ocağı şantiyesinde meydana geldi. Sultan E. yönetimindeki 28 K 8833 plakalı kamyonun şantiyeye girişte, freni boşaldı. Sultan E. yolun sağında yamaçtaki yola doğru yöneldi. Bu sırada karşıdan gelen kamyonun şoförü Murat O., freni boşalan kamyonla çarpışmamak için geri manevra yaptı. Sultan E.'nin kullandığı kamyon, yamaç yola girişte devrildi.Sultan E. hafif yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Murat O.'nun kamyonuyla geri manevra yaparak olası çarpışmadan saniyelerle kurtulduğu, hızla gelen diğer kamyonun ise devrildiği görülüyor.

Kaynak: DHA

İkizdere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Freni boşalan kamyon devrildi; hayat kurtaran manevra kamerada - Son Dakika

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