Freni boşalan kamyon devrildi; hayat kurtaran manevra kamerada - Son Dakika
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Freni boşalan kamyon devrildi; hayat kurtaran manevra kamerada

25.02.2023 14:30

RİZE'nin İkizdere ilçesinde taş ocağı şantiyesinde freni boşalan kamyon, yolun sağında, yamaçtaki yola girişte devrildi.

RİZE'nin İkizdere ilçesinde taş ocağı şantiyesinde freni boşalan kamyon, yolun sağında, yamaçtaki yola girişte devrildi. Durumu fark eden karşı yönden gelen kamyonun şoförünün geri manevra yapıp olası çarpışmadan saniyelerle kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında ilçedeki taş ocağı şantiyesinde meydana geldi. Sultan E. yönetimindeki 28 K 8833 plakalı kamyonun şantiyeye girişte, freni boşaldı. Sultan E. yolun sağında yamaçtaki yola doğru yöneldi. Bu sırada karşıdan gelen kamyonun şoförü Murat O., freni boşalan kamyonla çarpışmamak için geri manevra yaptı. Sultan E.'nin kullandığı kamyon, yamaç yola girişte devrildi.Sultan E. hafif yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Murat O.'nun kamyonuyla geri manevra yaparak olası çarpışmadan saniyelerle kurtulduğu, hızla gelen diğer kamyonun ise devrildiği görülüyor.


Kaynak: DHA
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İkizdere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Freni boşalan kamyon devrildi; hayat kurtaran manevra kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Freni boşalan kamyon devrildi; hayat kurtaran manevra kamerada - Son Dakika
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