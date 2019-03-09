Kamyon Sürücüsünün Tehlikeli Yolculuğu
36 dakika önce
Adana'da aşırı yüklü kamyonun otoban içerisindeki yön levhalarını teğet geçtiği anlar kameralara yansıdı.
Adana
'da aşırı yüklü kamyonun otoban içerisindeki yön levhalarını teğet geçtiği anlar kameralara yansıdı.
Havalimanı çıkışından Mersin
istikametine seyreden üzeri brandayla kaplı aşırı yüklü 33 P 6245 plakalı kamyon trafikte tehlike oluşturdu.
Otoban içerisindeki üst geçit ve yön levhalarını teğet geçen kamyon sürücüsü, adeta kazaya davetiye çıkardı.
Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü, daha sonra gözden kayboldu.
Sürücünün tehlikeli yolculuğu kameralar tarafından kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:19 Kaynak: AA
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