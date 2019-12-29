Kamyon tekerlerine sıkışarak metrelerce sürüklenen bisiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kamyon tekerlerine sıkışarak metrelerce sürüklenen bisiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Kamyon tekerlerine sıkışarak metrelerce sürüklenen bisiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti

6 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bisiklet sürücüsü 20 yaşındaki genç, kamyon tekerlerinin arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Kamyon tekerlerine sıkışarak metrelerce sürüklenen bisiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bisiklet sürücüsü 20 yaşındaki genç, kamyon tekerlerinin arasında sıkışarak hayatını kaybetti.


Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Şht. Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bisiklet sürücüsü Abdülmelik Nejar (20) cadde üzerinde seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı S.A. idaresindeki 35 AIN 807 plakalı kamyonun çarpması sonucu yere düştü. Bir süre kamyon tekerlerinin arasında sıkışarak sürüklenen genç ağır yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine genelen polisler tarafından, olay yerine itfaiye ve AKS ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan ağır yaralı gence, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Suriye uyruklu 20 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.


Yakınları sinir krizi geçirdi


Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye şahit olan Nejar'ın yakınları, ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi. Polis tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İZMİR

Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar
2020'de uygulanacak trafik cezaları belli oldu! İşte yeni tarife Bursa'da polisin baskın yaptığı evden parçalanmış şarjli bisiklet, motosiklet ele geçirildi Kiraladıkları evde define aradılar

Son Dakika Haberleri
10:15 ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü, 3 yaralı - Son Dakika Haber
10:14 2019'da dünya kamuoyunda iz bırakan olaylar ve gelişmeler - Son Dakika Haber
10:14 Türkiye'de 2019 nasıl geçti? Sokaktaki vatandaş 2020'den ne bekliyor? - Son Dakika Haber
10:14 İçişleri Bakanlığı Hollanda uyruklu iki teröristi ülkelerine sınır dışı etti - Son Dakika Haber
10:10 Selde mahsur kalan karı koca kurtarıldı - Son Dakika Haber
10:01 İtalya'da çığ düştü, 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
09:50 Japonya'da karaya vuran gemide 5 kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 10:19:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamyon tekerlerine sıkışarak metrelerce sürüklenen bisiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]