Son Dakika Haberleri: Kamyon, ticari taksiyle çarpıştı: 5 yaralı
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Kamyon, ticari taksiyle çarpıştı: 5 yaralı

1 saat önce

Kastamonu'da ticari taksinin kamyonla çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kamyon, ticari taksiyle çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Kastamonu'da ticari taksinin kamyonla çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir kamyon, Hasan Daban'ın (23) kullandığı 37 T 0502 plakalı ticari taksi ile Kastamonu- Daday kara yolunun üçüncü kilometresinde çarpıştı.

Kazada, ticari taksinin sürücüsü ile araçtaki Bahar (23), Fatma (60), Yusuf Eymen (1) ve Hüseyin Daban (63) yaralandı.

Ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma, kaza sonrası kamyonuyla olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Kastamonu, Daday, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:10 Kaynak: AA
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