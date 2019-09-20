Son Dakika Haberleri: Kamyon, ticari taksiyle çarpıştı: 5 yaralı
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Kamyon, ticari taksiyle çarpıştı: 5 yaralı

1 saat önce

Kastamonu'da ticari taksinin kamyonla çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'da ticari taksinin kamyonla çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir kamyon, Hasan Daban'ın (23) kullandığı 37 T 0502 plakalı ticari taksi ile Kastamonu- Daday kara yolunun üçüncü kilometresinde çarpıştı.

Kazada, ticari taksinin sürücüsü ile araçtaki Bahar (23), Fatma (60), Yusuf Eymen (1) ve Hüseyin Daban (63) yaralandı.

Ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma, kaza sonrası kamyonuyla olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Kamyon, ticari taksiyle çarpıştı: 5 yaralı

Kastamonu, Daday, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:16 Kaynak: AA
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