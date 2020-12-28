Kamyon, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kaza, saat 06.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Ümitalan mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne giden Vedat Sönmez yönetimindeki 34 JF 35 44 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden Ayhan Köse (33) yönetimindeki 11 AAL 779 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyonda sıkışan Erdi Yılmaz öldü, sürücü Sönmez ise yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Vedat Sönmez, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdi Yılmaz'ın cansız bedeni de morga kondu.

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