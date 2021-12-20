Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Savaş Aydın (41) idaresindeki 03 SK 834 plakalı kamyon, Afyonkarahisar- İzmir karayolunun 45. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden Muzaffer Göçgün (55) yönetimindeki 46 HE 923 plakalı kamyona çarptı.
Hızını alamayan Aydın idaresindeki kamyon, ardından Önder Yüksel (41) yönetimindeki 35 HB 7396 plakalı tır ile Zafer Ustaoğlu (56) idaresindeki 19 BD 347 plakalı otobüse çarptı.
Olay yerine 112 Acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler Savaş Aydın ve Muzaffer Göçgün yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar'daki farklı hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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