Son Dakika Haberleri: Kamyon Tıra Arkadan Çarptı, İki Araç da Yandı: 2 Ağır Yaralı

Kamyon Tıra Arkadan Çarptı, İki Araç da Yandı: 2 Ağır Yaralı

1 saat önce

Kamyon tıra arkadan çarptı, iki araç da yandı: 2 ağır yaralı MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyon ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi ağır şekilde yaralanırken kaza sonucunda tır ile kamyon yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kamyon Tıra Arkadan Çarptı, İki Araç da Yandı: 2 Ağır Yaralı, System.String[]
Kamyon tıra arkadan çarptı, iki araç da yandı: 2 ağır yaralı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyon ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi ağır şekilde yaralanırken kaza sonucunda tır ile kamyon yanarak kullanılmaz hale geldi.
Kaza, gece saatlerde Mersin- Adana Otoban yolu üzerinde Tarsus Tamlama mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı yönde seyir halindeki bir kamyon, arkadan gelerek bir tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon yan yatarken, tır ise bariyerlere çarparak durdu. Kaza nedeniyle her 2 araçta da yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kamyon ve tır şoförlerine ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra her 2 şoförde ağır yaralı olarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yangın nedeniyle araç trafiği tek yönden ilerlerken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yanan araçlar söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen araçlar, bölgeye gelen çekicilerle olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:20 Kaynak: İHA

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