"Kamyon Tiyatrosu", çocukları "Oz Büyücüsü" oyunu ile eğlendirdi - KARS - Son Dakika

"Kamyon Tiyatrosu", çocukları "Oz Büyücüsü" oyunu ile eğlendirdi - KARS

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Anadolu turnesine çıkan Trabzon Devlet Tiyatrosuna bağlı "Kamyon Tiyatrosu" ekibi, Kars'taki çocuklara açık havada oyun sergiledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Anadolu turnesine çıkan Trabzon Devlet Tiyatrosuna bağlı "Kamyon Tiyatrosu" ekibi, Kars'taki çocuklara açık havada oyun sergiledi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı Trabzon Devlet Tiyatrosu ekibi Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki tören alanında çocukları "Oz Büyücüsü" oyunu ile eğlendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görevlilerce oyunu seyretmek için alana gelenlere maske dağıtıldı.

Bahçe girişine konulan dezenfektanla ellerini temizleyen tiyatroseverler ve çocuklar maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak oyunu izledi.

Sarıkamış Şehitler Halk Kütüphanesi Müdürü Metin Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açık havada çocuklar için yapılan etkinliğin çok güzel olduğunu belirterek, "Salgın sürecinde çocuklarımız içeride sıkılmıştı. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bakanlığımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerin devamını diliyoruz." diye konuştu.

Çocuklardan Ramazan Aydoğan tiyatro oyunu ile morallerinin yerine geldiğini belirterek, "Çok uzun süre içeride sıkılmıştık, böyle bir etkinliğin yapılacağını duyduk kardeşlerimle beraber geldik. Kamyon Tiyatrosu'nun Oz Büyücüsü oyununu daha önce televizyonda izlemiştik ama böyle canlı izlemek bizi mutlu etti." ifadesini kullandı.

Velilerden Zeynep Kurtuluş da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Salgın sürecinde gayet güzel bir etkinlik oldu, çocuklar çok sıkılmıştı, açık havada bayağı eğlendiler." dedi.

Eğlenceli geçen oyunun sonunda bütün çocuklar sahnede toplanarak, tiyatro ekibi ile hatıra fotoğraf çektirdi.

Bakanlığın organizasyonuyla Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki kentler başta olmak üzere 50 gün sürecek Anadolu turnesine uğurlanan "Kamyon Tiyatrosu" ekibi, 25 il ve 57 ilçede sergileyecekleri oyun ile özellikle çocuklara eğlenceli anlar yaşatıyor.

Trabzon, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:24 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Kamyon Tiyatrosu', çocukları 'Oz Büyücüsü' oyunu ile eğlendirdi - KARS - Son Dakika
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