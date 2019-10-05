Kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
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Giresun'da kontrolden çıkan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:16 Kaynak: İHA
Giresun'da kontrolden çıkan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza, Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesi Sofulu Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Melik Melikoğlu (53) yönetimindeki 28 K 5865 plakalı kamyon kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Melikoğlu, olay yerinde hayatını kaybederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN
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