Son Dakika Haberleri: Kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
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Kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

7 dakika önce

Giresun'da kontrolden çıkan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, System.String[]

Giresun'da kontrolden çıkan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre kaza, Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesi Sofulu Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Melik Melikoğlu (53) yönetimindeki 28 K 5865 plakalı kamyon kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Melikoğlu, olay yerinde hayatını kaybederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kovanlık, Bulancak, Giresun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:16 Kaynak: İHA
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